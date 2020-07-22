Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса при соблюдении ряда условий

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ готовится не только к завершению клинических исследований вакцины от коронавируса, но и к выпуску ее на определенных условиях. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на условиях: параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать", - сказал министр.

По словам Мурашко, разработанная в России вакцина от коронавируса подтвердила свою эффективность и безопасность.

"Мы видим, что эффективность [вакцины] есть, безопасность подтверждена. Но всегда чем больше людей вовлекается - мы большее получаем количество данных, <...> поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных - это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем в том числе пострегистрационным наблюдениям. Все пациенты из стационаров выписаны сегодня, и еще одна вакцина прошла через этический комитет и получила одобрение, сейчас получают экспертное заключение, и тоже начинаются клинические исследования", - сказал министр.

Вакцина от коронавируса, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа. "Скорее всего, получит регистрационное удостоверение в первой декаде", - сказал Мурашко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщил, что четыре вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность, по двум вакцинам, разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, испытания находятся на финальной стадии.

Жидкая и лиофилированная формы вакцины разработаны Центром им. Гамалеи. Клинические исследования проходили в клинике Сеченовского университета и Главном военном госпитале академика Бурденко.