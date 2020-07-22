Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, обязующий собственников земельных участков проводить на них мероприятия по удалению борщевика Сосновского, устанавливающий административную ответственность за неудаление, а также штрафы от 2 тыс. до 700 тыс. рублей. Такое решение принято в ходе заседания столичного парламента в среду.

"Административный штраф составит для граждан от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 150 тыс. до 700 тыс. рублей <...> Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться любыми способами: путем выкапывания, выкашивания, мульчирования укрывными материалами, использования химических препаратов", - пояснил в ходе заседания редактор законопроекта, депутат Валерий Головченко.

Согласно пояснительной записке к документу, данный закон разработан в целях предупреждения и пресечения зарастания земель Москвы борщевиком Сосновского, который в 2015 году был включен в "Отраслевой классификатор сорных растений". Законопроектом предлагается внести изменения в закон города Москвы, предполагающие обязанность собственников земельных участков удалять борщевик, в противном случае их ждет административная ответственность - предупреждение или штраф.

"Стихийные очаги произрастания борщевика встречаются фактически в каждом районе Москвы. Ежегодно в медучреждения столицы обращается большое количество москвичей с жалобами на ожоги, вызванные соком этого опасного растения. Для комплексного решения вопроса в масштабах города на заседании Мосгордумы предусмотрели меры законодательного регулирования, которые обяжут владельцев земельных участков осуществлять соответствующие профилактические мероприятия. В частности, внесенные изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях устанавливают административную ответственность за отсутствие мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского", - пояснил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, сотрудники Мосприроды регулярно уничтожают борщевик, оперативно реагируя на обращения горожан. "Опасный сорняк крайне неприхотлив и даже если всего лишь одно его семечко попадает в почву, он способен полностью вытеснить любые культурные растения. Проблему усугубляет то, что в столице есть большое количество не возделываемых городских земель, доступ на которые затруднен, а собственники территорий с борщевиком никак не борются, что и становится источником его стихийного распространения", - сказал спикер.