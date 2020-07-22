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Пандемия коронавируса нового типа
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Доля населения с антителами к коронавирусу в Московском регионе превысила 23-24%

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал главной задачей получение вакцины и формирование иммунитета лекарственным путем

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти четверть населения в Московском регионе имеет антитела к коронавирусу, в других субъектах РФ этот показатель ниже. Об этом заявил журналистам в среду глава Минздрава Михаил Мурашко.

"По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23-24%, но по тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше", - сказал министр, отвечая на вопрос, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу.

Мурашко при этом назвал главной задачей "перейти к формированию иммунитета не через заболевание, а все-таки получить вакцину и формировать иммунитет лекарственным путем". "Основная наша задача сегодня - получить именно фармацевтически управляемую ситуацию, это ключевой момент", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, на какой срок будет приобретаться иммунитет от разрабатываемых в России вакцин, Мурашко отметил, что по разным препаратам есть разные прогнозы, "но это предстоит в том числе оценить при наблюдениях". "Те вакцины, которые имеют бустерное введение, те, которые имеют двукратное введение, наиболее вероятно, будут создавать более длительный иммунитет. Но все покажет время и наблюдения", - заключил глава Минздрава.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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