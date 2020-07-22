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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: говорить о завершении первой волны коронавируса пока рано

Эпидемический процесс продолжает развиваться, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первая волна вспышки новой коронавирусной инфекции в России пока не завершилась.

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Об этом заявил в среду заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

"Эпидемический процесс продолжает развиваться, и говорить о какой-то волне в России, что она закончилась, не приходится", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Брико, благодаря своевременно принятым мерам и ответственному отношению населения удалось не допустить взрывного характера развития заболевания в РФ.

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