Липецкая область переходит к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

ТАСС, 22 июля. Власти Липецкой области начали переход к третьему этапу снятия ограничений, введенных в регионе 10 марта из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона.

"Липецкая область переходит к третьему этапу снятия ограничений", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

В правительстве Липецкой области проходит заседание оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом. Как сказал главный санитарный врач области Владимир Болдырев, в настоящее время ситуация с коронавирусом соответствует номам для перехода к третьему этапу снятия ограничений: коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,51, коечный фонд - около 60%, охват тестированием - 154,6 на 100 тыс. населения. По данным оперштаба, в регионе возобновляется плановая медицинская помощь населению, в течение августа число мест для лечения коронавирусной инфекции будет сокращено до 900-950 коек.

В регионе режим повышенной готовности введен с 10 марта, с 9 мая - обязательный масочный режим, с 8 июня начат первый этап снятия введенных ограничений, разрешена работа парикмахерских, предприятий сферы быта, промтоварных магазинов площадью до 400 кв. метров, а также прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции. На третьем этапе, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открываются все магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей, возобновляют работу кафе со столиками на расстоянии 1,5-2 метра или наличием перегородки. Также можно будет работать всем образовательным учреждениям и гостиницам, паркам, скверам и другим местам отдыха при условии соблюдения посетителями социальной дистанции.

При этом, как добавил Болдырев, после возвращения липчан с курортов в регионе не исключается возникновение второй волны коронавирусной инфекции.

В последние сутки в Липецкой области выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 4 435. Из числа зараженных выздоровели 3 389 человек, 21 умер. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,9 млн человек, свыше 616 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.