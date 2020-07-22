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Минздрав может исключить гидроксихлорохин из рекомендаций по борьбе с коронавирусом

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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Препарат гидроксихлорохин оказался неэффективным против коронавируса и, вероятно, скоро будет исключен из методических рекомендаций Минздрава РФ. Об этом в среду сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог министерства Сергей Авдеев.

"Сегодня мы говорим, что, наверное, скоро этот препарат [гидроксихлорохин] мы исключим из наших списков, в том числе из седьмой версии. Препарат не показал какую-либо эффективность", - сказал он на пресс-конференции.

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