Госдума приняла закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Инициатива разработана сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Документ уточняет, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не подпадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами. Изменения вносятся в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

В пакет с этим законопроектом вошли поправки, дополняющие Уголовный кодекс РФ новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы. В тот же пакет вошли законодательные инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий.

"Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в конституцию. Многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.