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Голикова рассчитывает, что производство разработанной "Вектором" вакцины начнется осенью

Документы уже поданы на клинические исследования, отметила вице-премьер

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Регистрация и производство вакцины, разработанной новосибирским научным центром "Вектор", должно начаться осенью. Об этом журналистам в среду заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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"Документы уже поданы на клинические исследования, надеюсь, что на этой неделе они ("Вектор") получат разрешение и, соответственно, осень - это подача документов на регистрацию и начало производства", - сказала зампред кабмина. По ее словам, по плану в конце декабря ожидаются также предложения о клинических исследованиях вакцины НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Голикова напомнила также, что сейчас уже находится на завершающей стадии клинических испытаний вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. "Предполагается, что в августе будут поданы документы на государственную регистрацию, но в любом случае будут идти пострегистрационные клинические исследования и одновременно уже начнется производство этой вакцины", - пояснила зампред кабмина.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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