Голикова рассчитывает, что производство разработанной "Вектором" вакцины начнется осенью

"Документы уже поданы на клинические исследования, надеюсь, что на этой неделе они ("Вектор") получат разрешение и, соответственно, осень - это подача документов на регистрацию и начало производства", - сказала зампред кабмина. По ее словам, по плану в конце декабря ожидаются также предложения о клинических исследованиях вакцины НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Голикова напомнила также, что сейчас уже находится на завершающей стадии клинических испытаний вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. "Предполагается, что в августе будут поданы документы на государственную регистрацию, но в любом случае будут идти пострегистрационные клинические исследования и одновременно уже начнется производство этой вакцины", - пояснила зампред кабмина.