В Свердловской области умер министр, у которого диагностировали коронавирус

"Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус... Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

Михаил Дегтярев родился в 1977 году. В 1999 году окончил Уральскую академию государственной службы (ныне - Уральский институт РАНХиГС). С декабря 2016 года занимал должность министра регионального АПК.

В Свердловской области зафиксировано 18 484 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 234 за последние сутки. Выписаны 12 921 человек, 210 умерли.