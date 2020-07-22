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В Свердловской области умер министр, у которого диагностировали коронавирус

В последнее время Дмитрий Дегтярев находился в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого диагностировали коронавирус, умер, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус. Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

"Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус... Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

Михаил Дегтярев родился в 1977 году. В 1999 году окончил Уральскую академию государственной службы (ныне - Уральский институт РАНХиГС). С декабря 2016 года занимал должность министра регионального АПК.

В Свердловской области зафиксировано 18 484 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 234 за последние сутки. Выписаны 12 921 человек, 210 умерли.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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