Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. Такое решение было принято в среду на заседании кабинета министров.

Как пояснил глава Минздрава Максим Степанов, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах (районах) устанавливаются зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень опасности распространения коронавируса.

"Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных, и утверждается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - сказал Степанов.

Министр пояснил, что базовый мониторинг, как и в настоящее время, будет осуществляться на уровне области по таким параметрам, как загруженность специализированных больниц (не более 50%), среднее количество тестирований на коронавирус (не менее 24 на 100 тыс. населения), коэффициент выявления случаев инфицирования (не более 11%) и показатель динамики роста случаев инфицирования (не более чем 10%).

"Когда нет превышения, то область и все ее районы находятся в зеленой зоне", - отметил министр. В этом случае будут действовать минимальные карантинные ограничения, такие как масочный режим в общественных учреждениях, проведение массовых мероприятий из расчета 1 человек на 5 кв. м площади, разрешается работа театров и кинотеатров с заполняемостью залов до 50%, а также перевозка пассажиров в количестве не более, чем число мест для сидения в транспортном средстве. Если же регион будет отнесен к другому уровню опасности (желтому, оранжевому либо красному), то в нем будут усиливаться карантинные меры в соответствии с утвержденной методикой.

Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. Затем, с 22 мая по 22 июня, был установлен адаптивный карантин, срок которого был продлен до 31 июля. Как сообщил Минздрав Украины в среду, за прошедшие сутки в стране диагностировано 829 новых случаев заражения коронавирусом, что на 23% больше показателя предыдущего дня. С начала пандемии на Украине выявлено 60 995 человек с новым вирусом, из них 33 172 выздоровели, 1 534 скончались. За это время проведено 907 360 ПЦР-тестов, в 6,7% случаев они показали позитивный результат.