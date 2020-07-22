CNN: новый тест президента Бразилии на коронавирус вновь оказался положительным

ТАСС, 22 июля. Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал третий тест на коронавирус, результат которого вновь оказался положительным. Об этом в среду сообщил телеканал CNN Brasil .

По его данным, несмотря на результаты теста, на протяжении последних двух недель у Болсонару нет повышенной температуры. Артериальное давление и показатель насыщения крови кислородом также находятся в норме. Глава государства продолжает исполнять свои обязанности, работая в удаленном режиме из своей резиденции в Бразилиа.

Два анализа, сделанные в первой половине июля, также показали присутствие коронавируса в организме бразильского лидера.

7 июля Болсонару сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Как отметил бразильский лидер, он чувствует себя хорошо. Для лечения глава государства начал принимать гидроксихлорохин.