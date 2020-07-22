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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: новый тест президента Бразилии на коронавирус вновь оказался положительным

При этом на протяжении последних двух недель у Жаира Болсонару нет повышенной температуры

ТАСС, 22 июля. Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал третий тест на коронавирус, результат которого вновь оказался положительным. Об этом в среду сообщил телеканал CNN Brasil.

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По его данным, несмотря на результаты теста, на протяжении последних двух недель у Болсонару нет повышенной температуры. Артериальное давление и показатель насыщения крови кислородом также находятся в норме. Глава государства продолжает исполнять свои обязанности, работая в удаленном режиме из своей резиденции в Бразилиа.

Два анализа, сделанные в первой половине июля, также показали присутствие коронавируса в организме бразильского лидера.

7 июля Болсонару сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Как отметил бразильский лидер, он чувствует себя хорошо. Для лечения глава государства начал принимать гидроксихлорохин.

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БразилияБолсонару, ЖаирПандемия коронавируса нового типа
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