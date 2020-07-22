Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.

"В течение ближайшего месяца мы это решение (возможно ли повысить скорость до 150 км/ч - прим. ТАСС) примем. Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД <...> и считаем, что это уже возможно", - сказал он.

Вице-премьер уточнил, что возможность увеличения лимита скорости пока рассматривается на трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон".

Как сообщал ранее глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, платные автодороги М-11, М-4 и Центральная кольцевая автодорога технически рассчитаны на скорость движения до 150 км/ч, поэтому в будущем скоростной лимит на них может быть поэтапно повышен. Сейчас максимальная допустимая скорость на участках трасс "Автодора" составляет 130 км/ч.

Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАД заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. По его словам, решение об этом примут в течение года.