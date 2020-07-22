СФ намерен принять заявление в связи дискриминацией русскоязычных граждан Украины

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал палате принять на заседании 24 июля заявление в связи дискриминацией русскоязычных граждан Украины. Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду.

"Мы будем предлагать нашей палате принять заявление, в котором мы, естественно, дадим оценку происходящему, которое является дискриминацией русскоязычных граждан Украины. Мы обозначим, что такими действиями через поражение гуманитарных прав части граждан Украины украинские власти еще один гвоздь вбивают в Минские соглашения. Если они говорят о необходимости реинтеграции Украины, о возврате юго-востока в состав единого и целостного государства, естественно, нужно создавать для всех граждан Украины привлекательные и комфортные, как минимум равные условия для проживания в едином государстве", - сказал глава комитета СФ Константин Косачев.

Он напомнил, что украинские власти с 2014 года ведут "тотальное наступление по всем фронтам" на позиции русскоязычного населения Украины. В частности, существенным образом ограничены возможности трансляции телевизионных и радиовещательных программ, которые доступны украинскому населению, заблокирован доступ к популярным российским сайтам, органичен ввоз на территорию Украины русскоязычной литературы.

Кроме того, как отметил сенатор, был принят новый закон об образовании, со вступлением которого в силу в сентябре 2020 года "русскоязычное население Украины вступает в полосу еще более жесткой языковой дискриминации".