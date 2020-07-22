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ПФР рассчитывает выплатить пособия, введенные в пандемию, семьям с 28 млн детей

По словам главы ведомства Максима Топилина, в последние недели идет серьезная работа по выплатам на детей до 16 лет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Семьи, в которых воспитывают в общей сложности почти 28 млн детей, могут получить пособия, введенные во время пандемии, заявил в среду глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Если брать всю когорту - детей с 0 до 16 лет, то, по нашим оценкам, теоретически мы можем выйти на цифру почти 28 млн", - сказал он.

По его словам, в последние недели идет серьезная работа по выплатам на детей до 16 лет. "За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата - уже более 90%", - отметил Топилин.

Весной Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, для семей с детьми от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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