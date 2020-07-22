В Удмуртии сняли запрет на посещение лесов

ИЖЕВСК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии отменили запрет на посещение лесов в большинстве районов республики в связи с установившейся дождливой погодой, сообщается на сайте главы и правительства региона.

"В связи с установившейся дождливой погодой и снижением пожарной опасности в лесах министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды региона принято решение о снятии ограничения на въезд в леса транспортных средств и запрета на посещение лесов гражданами", - говорится в сообщении.

В министерстве при этом отмечают, что в случае возвращения жаркой погоды и высокой пожарной опасности в лесах ограничения могут вернуть.

В Удмуртии 16 июля ввели запрет на посещение лесов в 20 районах республики, в том числе в Алнашском, Завьяловском, Сарапульском, Шарканском. Размер штрафа за нарушение ограничений составлял от 5 тыс. до 500 тыс. рублей.

На прошлой неделе на смену жаркой погоде с температурой до плюс 34 градусов в республику пришли дожди и грозы. По данным удмуртского Гидрометцентра, до конца рабочей недели в большинстве районов республики временами пройдут дожди, местами с грозами. При грозах прогнозируются ливни и усиление ветра.