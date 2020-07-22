Детский омбудсмен поддерживает увеличение штрафов за продажу снюса несовершеннолетним

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поддерживает повышение ответственности за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним.

"Хорошо, что повысили штрафы. Это правильно, это важно. Я бы повысила еще, но мы понимаем, что никакие деньги не окупят вред здоровью детей", - сказала Кузнецова ТАСС, комментируя принятый Госдумой закон об увеличении штрафов.

По ее мнению, "важно доработать законопроект о запрете никотиносодержащей продукции, который есть". "Сегодня есть очень хороший региональный опыт, его надо учесть", - сказала Кузнецова.

По словам омбудсмена, деструктивное поведение характерно для тех детей, чей досуг не организован, что особенно актуально в посткарантинное время. "Мы понимаем, что не все регионы откроют детские лагеря, сегодня только 53 субъекта готовы это сделать. Очень важно, чтобы дети были заняты. Поэтому особое значение нужно уделять организованному досугу детей", - добавила собеседница агентства.

Госдума на заседании во вторник приняла закон об усилении административной ответственности за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним. Оптовая или розничная продажа насвая и снюса теперь влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий влечет за собой штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.