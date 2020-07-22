Число обращений в службу занятости Кировской области в январе-июле выросло в 1,6 раза

КИРОВ, 22 июля. /ТАСС/. Число обращений за содействием в поиске работы в службу занятости Кировской области в январе-июле 2020 года достигло 38 тыс., что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального правительства.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям совместно с Банком России принять все необходимые меры для того, чтобы рынок труда полностью восстановился к 2021 году после пандемии, и помочь людям вернуться к работе.

"В областную службу занятости населения в течение января-июля 2020 года за содействием в поиске работы обратилось более 38 000 жителей Кировской области, что в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом пик обращаемости пришелся на апрель-май. Всего в январе-июле безработными признано 28 000 жителей, при этом 73% из них в апреле-июне", - цитирует пресс-служба начальника управления государственной службы занятости региона Руслана Бондарчука.

По данным пресс-службы, в регионе реализуется комплекс мер по урегулированию ситуации на рынке труда. Так, работодателям возмещают расходы на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости: граждане выполняют неквалифицированные работы по благоустройству или ремонту помещений в период не более трех месяцев, а работодателям возмещаются затраты на частичную оплату труда в размере МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. При этом за гражданами в этот период сохраняется право на получение пособия по безработице.

Также предусматривается возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при временном трудоустройстве работников организаций, находящихся под риском увольнения. По словам Бондарчука, региону из федерального бюджета на эти цели выделено 37,6 млн рублей, участниками таких мер станут более 700 жителей.

Кроме того, в 2020 году в регионе будет направлено 12,9 млн рублей на выплату заработной платы подросткам. С начала текущего года при содействии органов службы занятости трудоустроено 1,7 тыс. несовершеннолетних граждан.