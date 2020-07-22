В Хабаровске прошла новая несогласованная акция в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в среду вечером в Хабаровске. По подсчетам корреспондента ТАСС, на нее собралось порядка 600 человек. Данными полиции о количестве вышедших на улицы жителей города агентство пока не располагает.

Люди собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края около 20:00 (13:00 мск) и затем проследовали по центральным улицам города, скандируя лозунги в поддержку Фургала. Акция завершилась около 22:00 (15:00 мск) на центральной площади Хабаровска.

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Наиболее многочисленные из них прошли 11 и 18 июля. В них приняли участие до 12 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии.