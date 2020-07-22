Глава Владимирской области сообщил о случае повторного заражения коронавирусом в регионе

"Один из медиков [региона] заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз", - сказал Сипягин.

ТАСС, 22 июля. Специалисты во Владимирской области выявили случай повторного заражения медика коронавирусной инфекцией, заявил в среду глава региона Владимир Сипягин в ходе прямого эфира "ВКонтакте" .

Ранее официально не сообщалось о случаях повторного заражения на территории России.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова, дважды заразившийся коронавирусом медик уже вылечился и на днях вышел на работу.

Сипягин призвал жителей Владимирской области не снижать бдительность, соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 м, носить маски в общественных местах. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями следует оставаться на самоизоляции, напомнил он.

Во Владимирской области за сутки выявили 35 новых случаев заражения, всего в регионе заразились 5 333 человек. Уже выздоровели 4 774 инфицированных, 116 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,9 млн человек, свыше 616 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.