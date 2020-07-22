Глава Владимирской области сообщил об открытии кафе и ресторанов

ТАСС, 22 июля. Глава Владимирской области Владимир Сипягин разрешил с 23 июля в регионе возобновить работу кафе и ресторанов. Об этом губернатор в среду сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети "Вконтакте".

Он добавил, что в регионе нет условий для перехода на второй этап снятия ограничений, так как коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 0,9 (при норме в 0,8). Однако работу кафе и ресторанов при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора, также как и торговлю непродовольственными товарами, разрешили, потому что много жителей региона заняты в этом бизнесе.

Режим повышенной готовности из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией ввели во Владимирской области с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта, всеобщий масочный режим - с 25 апреля. После улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти с 30 мая начали первый этап снятия ограничений, открылись магазины непродовольственных товаров с отдельным входом с улицы и площадью торгового зала не более 400 кв. м, разрешили занятия физкультурой и спортом на воздухе при расстоянии не менее 5 метров, прогулки на улице при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. В регионе сохраняется требование обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, масочный режим в общественных местах.

В течение последних суток во Владимирской области зафиксировали 35 новых случаев заражения. Всего в регионе с начала пандемии выявили 5 333 случая заражения коронавирусом, 4 774 человека выздоровели, 116 умерли.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.