Журналисты ТАСС и ВГТРК рассказали школьникам о важных качествах своей профессии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Школьники-победители челленджа "Твое будущее", который проводился порталом "Будущее России. Национальные проекты" и конкурсом "Большая перемена", узнали на встрече с журналистами важные качества профессии, секреты мастерства интервьюеров и ведущих прямых эфиров.

В рамках круглого стола "Диалог поколений: журналистика вчера, сегодня, завтра" первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко и ведущий программы "Вести" на канале "Россия-1" Эрнест Мацкявичюс ответили на вопросы школьников.

Открывая диалог, Гусман отметил, что для тех, кто сделает выбор в пользу профессии журналиста, очень важно понять, в какой нише работать, необходимо выбрать свою собственную тему. "Журналистика - это великая профессия. Не верьте тем, кто говорит, что журналистика умерла, что журналисты стали продажными сплошь и рядом, что журналистика становится прислужницей, а, соответственно, журналисты - слугами. Это категорически неправда. Российскую журналистику, как и лучшие образцы мировой журналистики, представляют великие профессионалы", - сказал Гусман.

Для того, чтобы быть успешным молодому журналисту, по его словам, необходимы пытливость, живой ум, амбициозность. "Быть журналистом "обо всем" можно в молодые годы. Но надо найти свое лицо с необщим выражением, - продолжил первый заместитель гендиректора ТАСС. - Каждому вашему слову на радио, ТВ должны верить. Журналист должен быть честен в своей профессии, честен с самим собой, верить в свое слово газетное, экранное, письменное, радийное".

Видеть человека

В свою очередь Мацкявичюс добавил, что в профессии журналиста исключительно важна уверенность в себе, в собственной позиции и своих словах, только так можно повести за собой аудиторию. Он также обратил внимание на необходимость быть любопытным и заинтересованным всем происходящим вокруг.

"Если хотите получить профессию, верьте в себя, в свои силы, все получится. Постарайтесь интерес к людям, к профессии не расплескать", - заметил он. Среди секретов телеведущий выделил эмоциональность, авторский подход к обсуждаемым вопросам, авторскую трактовку. Он полагает, что один из самых сложных жанров в журналистике - комментарий, а во главе иерархии профессии стоят обозреватели, которые в буквальном смысле могут все - провести эфир, в считанные минуты разобраться в сложнейших темах и написать понятный и доступный текст. Секрет успеха - в постоянном развитии, углублении знаний, постоянном оттачивании мастерства.

Ванденко, один из самых известных интервьюеров в России, рассказал о своих правилах. "Задача журналиста заключается не в том, чтобы сделать приятное или неприятное, а задавать те вопросы, которые стоят в повестке дня сегодня", - отметил он. Секрет Ванденко прост - необходимо видеть человека в собеседнике и, конечно, этот человек должен быть интересен интервьюеру. Большой удачей Ванденко считает свои беседы с матерыми собеседниками. Таким журналистским подарком для него стало интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Он заметил, что во время беседы журналист должен "рулить" ситуацией, умело направлять беседу и обязательно ловить эмоции собеседника, будь то раздражение или скука.

Ванденко признался, что даже после 30 лет работы в жанре до сих пор любое интервью вызывает волнение, так как невозможно предсказать исход беседы, обойти подводные камни.

О проекте

В июне портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, объявил о проведении челленджа "Твое будущее" для участников конкурса "Большая перемена" в сообществе "ВКонтакте". Школьникам было предложено записать видеорассказ о том, как пандемия повлияла на их планы на лето и изменились ли их представления о выборе будущей профессии. Победителей челленджа определила редакция портала "Будущее России. Национальные проекты". Они получили возможность принять участие в круглом столе с известными российскими журналистами, чтобы обсудить с ними будущее журналистики.