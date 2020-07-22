ТАСС лидирует по цитируемости в российских СМИ по итогам июня 2020 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало самым цитируемым среди российских информационных агентств в июне 2020 года. Об этом в среду сообщается на сайте компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщило о задержании Михаила Ефремова после ДТП в Москве. Также ТАСС рассказывал о голосовании по поправкам к Конституции и о разливе топлива на ТЭЦ в Норильске", - говорится в сообщении.

Индекс цитируемости ТАСС - 16 067,17, за ним следуют РИА Новости (15 119,20) и "Интерфакс" (4 166,77). Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом 2 751,18, на второй позиции - "Коммерсант" (2 064,36), на третьей - "Российская газета" (1 117,83).

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 52 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией.