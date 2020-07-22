Эпидемиолог Минздрава: сезонный подъем заболеваемости из-за коронавируса будет в ноябре

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сезонный подъем заболеваемости из-за коронавируса в России возможен с ноября по январь, однако он не будет сильно выражен. Об этом заявил в среду заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"По всей видимости, сезонный подъем заболеваемости COVID-19 будет. Очевидно, это те же сроки, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях, где-то ноябрь-декабрь, январь", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной ситуации в России.

По его словам, выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой, поскольку вирус, циркулируя среди населения, адаптируется к человеку и снижает свою вирулентность. "Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться несомненно. Каждый год мы видим одну-две новые инфекционные болезни", - пояснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно".