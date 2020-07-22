Генпрокуратура добилась выплат 350 млн рублей врачам в Центральной России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России добилась перечисления 350 млн рублей стимулирующих выплат медицинским работникам в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры на основании данных управления ведомства в ЦФО.

Кроме того, сообщили в Генпрокуратуре, в результате оперативного вмешательства прокуроров в федеральном округе "восстановлены трудовые права свыше 20 тысяч граждан, права 500 предпринимателей, 1,3 тысячи семей получили меры социальной поддержки на сумму 43 миллиона рублей, своевременно переоборудовались и оснащались специализированным медицинским оборудованием больницы".

Минимизировано число внеплановых мероприятий, пресечено почти 400 проверок, организованных вопреки мораторию на проверки бизнеса, обеспечены права субъектов малого и среднего предпринимательства на получение средств господдержки, льготных кредитов и иных форм помощи.

"Только в Смоленской и Ярославской областях снижен размер долга региональных и муниципальных заказчиков перед предпринимателями по исполненным контрактам на сумму более 1 миллиарда рублей", - сообщили в прокуратуре России.

Во Владимирской области по факту поставок научно-производственной фирмой "Костромская медтехника-сервис" 50 незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких "ФАЗА-5 НР" по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок").

Среди наиболее острых проблем в округе в Генпрокуратуре назвали ситуацию с недостроями и долгами предприятий по зарплате. Так, в Московской области принятыми совместно с региональными властями мерами восстановлены права более 8 тысяч обманутых дольщиков. В Ярославской области жилье получили около 400 граждан, 400 дольщикам произведены соответствующие выплаты. В Ивановской области прокуроры обращались в суд с требованием обязать фонд капитального ремонта обеспечить надлежащий капитальный ремонт более 900 домов. После судебных решений уже отремонтировано 173 дома, на 14 объектах ведутся восстановительные работы, заключены договоры на ремонт еще 46 домов.