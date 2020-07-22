Эксперт Минздрава заявил, что порядка 10% семей в России являются многодетными

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Престиж многодетной семьи в России необходимо создавать, чтобы решить демографическую проблему, пока что таких семей в стране всего лишь 10%, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин.

"Большинство российских пар сегодня в России имеют одного или двоих детей, многодетных, то есть семей с тремя и более детьми, не более 10%. Для того, чтобы население страны не убывало, необходимо, чтобы на смену двум родителям приходило не менее трех детей", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По мнению Аполихина, в России необходимо создавать "престиж многодетной семьи", чтобы решить демографическую проблему. "Для стимулирования рождаемости важно формировать среди молодежи такие ценности, которые обеспечат престиж многодетности, престиж семьи", - отметил он.