Школьные программы в Курской области скорректируют после дистанционного обучения

КУРСК, 22 июля. /ТАСС/. Образовательные программы в школах Курской области скорректируют после проверки знаний учащихся в сентябре 2020 года. Подобная необходимость возникла после длительного обучения школьников в дистанционном формате, сообщила в среду глава комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

"В первых числах сентября в школах будет проведена диагностика знаний школьников. Это связано с тем, что последние учебные месяцы школьники провели на дистанционном обучении. По итогам при необходимости учебные программы будут скорректированы", - цитирует Пархоменко пресс-служба администрации Курской области.

В Курской области насчитывается 599 школ, почти половина из них - малокомплектные. Как отметили в администрации региона, учебный год в школах области начнется по традиции 1 сентября. При этом формат праздничных линеек с соблюдением необходимых мер безопасности каждое из образовательных учреждений определит самостоятельно.

К 22 июля в Курской области выявили 5957 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4637 человек выздоровели, 49 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,9 млн человек, свыше 616 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.