Госдума приняла законопроект, распространяющий антитабачный запрет на кальяны и вейпы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении инициативу о распространении антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, а также о запрете продаже такой продукции несовершеннолетним.

В отношении любой никотинсодержащей продукции, к которой относятся в том числе электронные сигареты, вейпы, кальяны, предлагается распространить все действующие ограничения в части курения табака. Соответственно, в местах, где запрещено курить сигареты, также предлагается запретить употреблять подобную продукцию. Кроме того, на нее предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.

Новые нормы также запрещают курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе и курения кальяна.

Документ запрещает торговлю никотинсодержащей продукции, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/ мл. При этом полностью запрещается продажа табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Закон запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о покупке для них такой продукции, ее передачи, а также требований или предложений употребить продукцию с никотином любым способом.