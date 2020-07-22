В Калининградском зоопарке погибли три тюленя и медведь

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Три балтийских тюленя и пожилой медведь-барибал погибли в Калининградском зоопарке. Предположительно, причиной смерти животных стала реакция на препарат для дегельминтизации, сообщила журналистам пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.

"Вчера в середине дня препарат получили сивуч, четыре балтийских тюленя из коллекции зоопарка, и четверо медведей, живущие в "Доме пожилых медведей". В ночь с 21 на 22 июля погибли три тюленя в возрасте 17, 19 и 27 лет (в природе средняя продолжительность жизни до 25-30 лет) и пожилой самец медведя барибала 31 года (средняя продолжительность жизни в природе до 20-25 лет)", - рассказала она, отметив, что, предположительно, причиной смерти животных стала реакция на препарат для дегельминтизации.

Пресс-секретарь зоопарка отметила, что плановую дегельминтизацию хищных животных (дегельминтизация - совокупность лечебных и профилактических мер, направленных на избавление организма животного от вредных паразитов) проводят ежегодно с конца июля по начало сентября. Согласно записям противоэпизоотического журнала, данный препарат уже использовался ветеринарными врачами зоопарка для дегельминтизации тюленей, изъятых из природы в июле 2019 года. Никаких побочных эффектов от его использования зафиксировано не было.

По словам заведующего кафедрой клинической ветеринарной медицины Института ветеринарной медицины и животноводства Эстонского университета естественных наук, члена Европейской ассоциации ветеринаров диких и зоопарковских животных Александра Семенова, препаратов, предназначенных специально для диких животных, в ветеринарии нет, поэтому ветврачам приходится подбирать препараты из медицины домашних животных. Он считает, что препарат, который хорошо зарекомендовал себя у домашних животных, повел себя в организме диких животных по-другому, что и привело к таким последствиям.

Ветеринарный врач областной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Черноусов заметил, что препарат, которым проводили дегельминтизацию животных в зоопарке, хорошо себя зарекомендовал в ветеринарии. Его традиционно и очень эффективно применяют для дегельминтизации домашних и сельскохозяйственных животных.

"Параллельно с патологоанатомическими исследованиями погибших животных в зоопарке проведут служебное расследование причин случившегося", - сказала Михайлова.