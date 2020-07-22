Дума приняла закон о праве родителей получать данные о болезнях подростков

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон о праве родителей получать от врачей информацию о состоянии здоровья их детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Поправки внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Нововведение предоставляет законным представителям право получать информацию о состоянии здоровья их детей, которые уже достигли возраста дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, но еще не приобрели дееспособность в полном объеме. Таким правом родители и законные представители смогут пользоваться, пока их дети не достигнут совершеннолетия. При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей.

Как отмечали авторы инициативы, сегодня закон не дает родителям и законным представителям доступ к информации о здоровье их детей старше 15 лет. Таким образом, у родителей нет возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей. Между тем авторы законопроекта отмечают, что подростки зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, употребление алкоголя, курение, токсикомания, наркомания).