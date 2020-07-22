Специалисты Роспотребнадзора будут дежурить на выпускном в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве провели подготовительные мероприятия к выпускному в Парке Горького, они будут дежурить и на самом празднике. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице 24 июля состоится выпускной для школьников. Он пройдет в Парке Горького.

"На выпускном вечере будут дежурить сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве и медицинские работники организаций департамента здравоохранения <…> Со всем задействованным в мероприятии персоналом парка, предприятий общественного питания, клининговых и охранных компаний проведены обучающие мероприятия и инструктажи по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, весь персонал обследован на новую коронавирусную инфекцию", - сказали в пресс-службе.

Перед началом массовых мероприятий проведена двукратная акарицидная обработка территории с последующим контролем эффективности обработки. Парк обеспечен средствами индивидуальной защиты персонала (медицинские маски, перчатки), антисептиками, дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами.

В день праздника в парке будет проведена генеральная уборка и дезинфекция: будут обработаны все контактные поверхности, скамейки, поручни. Везде в свободном доступе установлены дозаторы с антисептическими средствами, на протяжении всего вечера сотрудники клининга будут следить за чистотой помещений и общественных пространств. Все выпускники будут обеспечены именными браслетами, дважды будет проведена бесконтактная термометрия участников, включая сопровождающих лиц: перед посадкой в автобусы и перед входом в парк.

"Зоны проведения зрелищных, игровых, досуговых мероприятий рассредоточены в разных зонах с целью максимального разобщения участников. Из ассортимента блюд предприятий общественного питания исключены скоропортящиеся блюда. Для организации питьевого режима будет использована бутилированная вода в мелкой расфасовке. Питьевые фонтанчики в парке не будут работать. Дополнительно в парке будут установлены новые мобильные биотуалеты, контейнеры для сбора бытового мусора, использованных масок и перчаток", - добавили в пресс-службе.