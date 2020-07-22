В Атлантическом океане образовался тропический шторм "Гонсало"

ТАСС, 22 июля. Тропический шторм "Гонсало" сформировался в Атлантическом океане. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

По его данным, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 21 м/с. Он находится в более чем 2 тыс. км к востоку от Наветренных островов и движется в северо-западном направлении со скоростью около 5 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.