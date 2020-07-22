На Кубани, где растет число инфицированных коронавирусом, усилят контроль за предприятиями

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены усилить контроль за предприятиями, возобновившими работу в условиях пандемии коронавируса, из-за ежесуточного роста числа инфицированных в регионе, написал у себя в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряда предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности, период его действия должен был истечь 3 августа.

"Сейчас в крае мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом. Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают", - говорится в сообщении Кондратьева.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в крае зафиксированы 83 новых случая заражения, накануне было 78 новых пациентов. При этом еще на прошлой неделе ежесуточный прирост не превышал 70 человек.

"Люди потеряли бдительность, перестали носить маски в закрытых помещениях, увеличилось количество домашних очагов распространения коронавирусной инфекции", - заявили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, уточнив, что коэффициент распространения коронавируса в регионе сохраняется на уровне 1, таким же он был по данным на 10 июля.