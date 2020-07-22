На компенсацию вырубок при строительстве "Тавриды" в Севастополе выделили 800 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Проект строительства восьмого, завершающего, этапа трассы "Таврида" в Севастополе предполагает около 800 млн рублей на посадку деревьев в качестве компенсации за те, которые придется вырубить при строительстве данного объекта, сообщил журналистам в среду врио губернатора Михаил Развожаев.

"При проведении работ требуется удаление зеленых насаждений. В проекте заложены достаточно большие [средства], возможно, впервые в истории нашей страны такой объем средств на компенсационные насаждения - около 800 млн рублей", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что вырубка деревьев начнется около мостовых переходов через речки Нефтяная и Черная и низину с железной дорогой недалеко от города Инкерман (входит в состав Севастополя). По его данным, краснокнижных деревьев там нет, однако они могут быть там, где планируется вторая очередь работ.

"Будем серьезно смотреть, обследовать, советоваться с экспертами, что можно сделать. Хотя, конечно, неоднократно все эксперты говорили, что на наших грунтах пересадка деревьев невозможна", - добавил глава города.

В конце июня правительство Севастополя и руководство АО "ВАД" заключили контракт на 8,9 млрд рублей на строительство скоростной федеральной трассы "Таврида", который предполагает окончание работ по первой очереди дороги к 1 декабря 2021 года. В рамках первой очереди предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Севастополь - Инкерман, реконструкция транспортной развязки и путепроводов. На второй очереди предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки на свалку ТБО с путепроводом тоннельного типа и строительство транспортной развязки "Ялтинское кольцо". Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы "Таврида" запланирован в 2023 году.

О трассе

Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два - в административных границах Севастополя. Общая готовность трассы составляет около 90%. Подрядчиком всех восьми этапов является АО "ВАД".

Строительство седьмого участка "Тавриды" началось в 2017 году. Планировалось, что это будет последний участок магистрали и одновременно подъезд к Севастополю. Однако при расширении федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя в этом году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.