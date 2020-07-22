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СК начал проверку после отравления семи воспитанников детского сада в Ярославле

Официальной информации о состоянии детей пока нет

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку после сообщения об отравлении семи детей в детском саду в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"В средствах массовой информации была опубликована информация о том, что вчера [во вторник] в одном из детских садов, расположенных в Кировском районе города Ярославля, семеро воспитанников почувствовали себя плохо вследствие пищевого отравления. По сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, плохо стало детям разного возраста, в том числе из ясельной группы. Состояние детей уточняется.

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