СК начал проверку после отравления семи воспитанников детского сада в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку после сообщения об отравлении семи детей в детском саду в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"В средствах массовой информации была опубликована информация о том, что вчера [во вторник] в одном из детских садов, расположенных в Кировском районе города Ярославля, семеро воспитанников почувствовали себя плохо вследствие пищевого отравления. По сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, плохо стало детям разного возраста, в том числе из ясельной группы. Состояние детей уточняется.