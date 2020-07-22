Музей истории космонавтики в Калуге получит новое здание к 12 апреля 2021 года

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Новое здание Музея истории космонавтики им. Циолковского в Калуге планируется открыть ко Дню космонавтики 12 апреля, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы рады напомнить вам, что 12,5 тыс. кв. м откроет новое музейное пространство. Мы надеемся и рассчитываем, что все будут здоровы, все будет хорошо, а новая форма экспонирования, новые залы музеев позволят увеличить количество посетителей в Калуге, в этом месте на 700 тыс. человек в год, очень на это рассчитываем. Мы ждем открытия ко Дню космонавтики", - сказала Любимова.

Недавно произошло обрушение части подпорной стены строящегося музея."Сильно взволновала ситуация с обрушением части стены, и мы плотно работаем с регионом. Это не повлияет на сроки открытия музея, что очень важно. Отчасти поэтому мы сегодня все здесь собрались, прошли, посмотрели, пообщались со строителями", - сказала Любимова.

Строительство новой очереди музея было запланировано еще в 2011 году. Однако, как сообщал экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, предыдущие два подрядчика сорвали все сроки, были возбуждены два уголовных дела.

Новое здание музея будет трехэтажным, общей площадью в четыре раза больше существующего. Помимо обновленной экспозиции, в которую войдут артефакты из запасников, в музее появятся кафе, книжный магазин и лекционный зал.

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.