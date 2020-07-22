Владимирская область примет III Всемирные Дельфийские игры в 2021 году

ВЛАДИМИР, 22 июля. Руководство национального Дельфийского совета и администрация Владимирской области приняли решение о проведении в регионе III Всемирных Дельфийских игр в 2021 году. Об этом в среду сообщил журналистам директор исполнительного комитета национального Дельфийского совета Артемий Понявин, который совершил рабочую поездку в регион.

"На следующий год у нас на первую половину года запланированы игры в Пермском крае, это российские игры. Получив предложение о проведении у вас международных игр, мы, конечно, его с благодарностью принимаем", - сказал он. Как пояснил журналистам губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, в ближайшее время будет подготовлено соглашение о договоренности.

"Мы уже договорились принципиально, осталось обсудить детали, тонкости, специфику, ну и перейти уже к салюту. У нас культурные традиции, история, огромный туристический потенциал, который сейчас требует и жаждет активного участия после непростых событий, поэтому, я думаю, у нас все получится", - отметил глава региона.

Всемирные Дельфийские игры под патронатом Совета Европы и президента Всемирного совета греков за рубежом Константиноса Паппаса прошли в Москве в декабре 2000 года, в 2008 году мероприятие прошло в Саратове. Российские состязания, запланированные в 2020 году в Омске, были перенесены с апреля на ноябрь из-за пандемии коронавируса.

Дельфийские игры - соревнования молодых деятелей искусства по 49 номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и. т. д). Считается, что Дельфийские игры родились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века. Всемирные Дельфийские игры под патронатом Совета Европы и президента Всемирного совета греков за рубежом Константиноса Паппаса прошли в Москве в декабре 2000 года, в 2008 году мероприятие прошло в Саратове.