Глава Калужской области пригласил Илона Маска посетить старейший Музей космонавтики

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша пригласил основателя SpaceX Илона Маска посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского. Об этом он сообщил в среду журналистам во время рабочего визита в Калугу министра культуры РФ Ольги Любимовой.

"Калуга - это родина космонавтики, и многие знаменитые люди были в этом музее, - отметил врио губернатора. - Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу и, конечно, Илона Маска. Ждем его, приглашаем".

В свою очередь директор музея Наталья Абакумова предположила, что поскольку "Илон Маск постоянно цитирует Константина Циолковского, поэтому он, скорее всего, будет заинтересован в посещении музея".

Ранее семья советского конструктора Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву, чтобы показать места, связанные с историей космонавтики. Сам Маск приглашал семью Королева посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков.

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Новое здание музея в Калуге планируют открыть к 12 апреля 2021 года.

Основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857-1935) в Калуге написал свои главные философские труды.