Эксперт: повторное заражение коронавирусом может быть связано с особенностями организма

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Повторное заражение коронавирусной инфекцией встречается редко и может быть связано с особенностями иммунной системы конкретного человека, сообщил журналистам в среду главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

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"Повторное заражение - явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека", - сказал он.

Чуланов отметил, что вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировался стойкий и продолжительный иммунитет. "Поэтому мы ожидаем, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом", - добавил он.

В среду глава Владимирской области Владимир Сипягин в ходе прямого эфира "ВКонтакте" заявил, что специалисты выявили в регионе случай повторного заражения медика коронавирусной инфекцией. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, дважды заразившийся коронавирусом медик уже вылечился и на днях вышел на работу.

Ранее официально не сообщалось о случаях повторного заражения на территории России.