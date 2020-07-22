{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: повторное заражение коронавирусом может быть связано с особенностями организма

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что вакцины разрабатываются таким образом, чтобы формировался стойкий и продолжительный иммунитет
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Повторное заражение коронавирусной инфекцией встречается редко и может быть связано с особенностями иммунной системы конкретного человека, сообщил журналистам в среду главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Повторное заражение - явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека", - сказал он.

Чуланов отметил, что вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировался стойкий и продолжительный иммунитет. "Поэтому мы ожидаем, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом", - добавил он.

В среду глава Владимирской области Владимир Сипягин в ходе прямого эфира "ВКонтакте" заявил, что специалисты выявили в регионе случай повторного заражения медика коронавирусной инфекцией. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, дважды заразившийся коронавирусом медик уже вылечился и на днях вышел на работу.

Ранее официально не сообщалось о случаях повторного заражения на территории России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Дело Ивана Сафронова
Собчак грозят обязательные работы из-за пикетов в поддержку Ивана Сафронова
По словам адвоката, вину в данном правонарушении Собчак не признает
Читать полностью