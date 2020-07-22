Депутата парламента Ингушетии Белхороева лишили полномочий за сокрытие доходов

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение о досрочном прекращении полномочий депутата Народного собрания республики, не указавшего доходы в декларациях, сообщается на сайте прокуратуры региона. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о депутате Яхье Белхороеве - брате арестованного по подозрению в растрате экс-главы регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) Якуба Белхороева.

"Магасский районный суд по иску прокурора республики досрочно прекратил полномочия депутата. Однако он обжаловал решение суда первой инстанции в Верховный суд Республики Ингушетия, который оставил апелляционную жалобу депутата без удовлетворения, решение Магасского районного суда без изменения. В настоящее время решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что депутат в 2018 году не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего сына. Кроме того, в своей декларации за 2017 год он не указал доход в размере 110 тыс. рублей, полученный от продажи принадлежавших ему автомобилей, а также скрыл наличие в собственности у своего сына автомобиля Mercedes Benz.

В июле СК РФ сообщил о задержании Якуба Белхороева, который, по версии следствия, оформив инвалидность себе и знакомым, похитил из ФСС 17 млн рублей. Суд заключил его под стражу по делу о растрате.