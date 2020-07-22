Тульская медсестра стала телеведущей после инцидента с прозрачным защитным костюмом

ТАСС, 22 июля. Медсестра инфекционного госпиталя областной клинической больницы в Туле Надежда Жукова, оказавшаяся в центре внимания в мае после того, как надела прозрачный защитный костюм поверх купальника, выйдет в телевизионный эфир в качестве ведущей прогноза погоды, сообщил в среду телеканал "Вести - Тула".

Фотография медработника тульской больницы, одетой в купальник и прозрачный защитный костюм, получила распространение в соцсетях 19 мая. По словам самой медсестры, в защитном костюме ей было жарко, однако она не предвидела, что он достаточно прозрачный.

"Начиная с 22 июля прогноз погоды в тульском региональном эфире телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" будет представлять, наверное, самая известная медицинская сестра, и не только России", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в филиале телеканала, медсестра не планирует уходить из медицины и готовится стать врачом. Проект прогноза погоды с Жуковой в роли телеведущей создали с целью поддержки медицинских работников региона.