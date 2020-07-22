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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Джулиан Ассанж удостоен Штутгартской премии мира за 2020 год

В 2014 году Штутгартской премии мира был удостоен бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден

ТАСС, 22 июля. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж удостоен Штутгартской премии мира за 2020 год. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе гражданского объединения AnStifter, являющегося учредителем премии.

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"Репрессии в отношении Джулиана Ассанжа были направлены против стремления предоставить людям всеобъемлющую политическую информацию", - отметила председатель организации Аннетте Оме-Райнике. Присуждая Ассанжу премию мира, гражданское объединение AnStifter, по ее словам, демонстрирует, что "право на безоговорочную свободу информации и прессы должно не только защищаться, но и соблюдаться".

Размер присуждаемой награды, как указывается в пресс-релизе, составляет €5 тыс. В течение 17 лет организация выделяет людей и проекты, которые особенно активно выступают за "мир, справедливость и солидарность". В 2014 году Штутгартской премии мира был удостоен бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Теги
Дело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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