В России официально сообщили о повторном заражении. Главное о коронавирусе за 22 июля

Россия
- Всего зафиксировано 789 190 случаев заражения, из них новых — 5 862. За сутки умерли 165 человек, за весь период — 12 745.
- Глава Владимирской области сообщил о случае повторного заражения коронавирусом в регионе (это первое официальное сообщение о повторном заражении на территории России).
- Сезонный подъем заболеваемости из-за коронавируса в России возможен с ноября по январь, но он не будет сильно выражен, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
Москва
- Всего зафиксировано 235 363 случая заражения, из них новых — 638.
- Депздрав Москвы опроверг информацию о росте заболеваемости.
- Связанные с пандемией меры безопасности могут сохраниться в транспорте Москвы на годы, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
- Доля населения с антителами к коронавирусу в Московском регионе превысила 23–24%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мир
- Всего зафиксировано более 14,9 млн случаев заражения, умерли более 616 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ связала рост заболеваемости коронавирусом в Европе со смягчением мер дистанцирования.