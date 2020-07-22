{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В России официально сообщили о повторном заражении. Главное о коронавирусе за 22 июля

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 789 190 случаев заражения, из них новых — 5 862. За сутки умерли 165 человек, за весь период — 12 745.
  • Глава Владимирской области сообщил о случае повторного заражения коронавирусом в регионе (это первое официальное сообщение о повторном заражении на территории России).
  • Сезонный подъем заболеваемости из-за коронавируса в России возможен с ноября по январь, но он не будет сильно выражен, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Москва

  • Всего зафиксировано 235 363 случая заражения, из них новых — 638.
  • Депздрав Москвы опроверг информацию о росте заболеваемости.
  • Связанные с пандемией меры безопасности могут сохраниться в транспорте Москвы на годы, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
  • Доля населения с антителами к коронавирусу в Московском регионе превысила 23–24%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мир

  • Всего зафиксировано более 14,9 млн случаев заражения, умерли более 616 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ связала рост заболеваемости коронавирусом в Европе со смягчением мер дистанцирования.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом
Из них 617 832 умерли
Читать полностью