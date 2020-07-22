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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США заказали у немецкой и американской компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса

При этом правительство может получить до 500 млн дополнительных доз

ТАСС, 22 июля. Германская компания BioNTtech и американская Pfizer договорились с правительством США о поставках 100 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте BioNTech.

"Правительство США разместило первоначальный заказ на 100 млн доз [вакцины] на $1,95 млрд и может получить до 500 млн дополнительных доз", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в июле Pfizer и BioNTech намерены начать новую фазу тестирования безопасности и эффективности своей вакцины. Компании рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию своего препарата и произвести до 100 млн доз до конца 2020 года и более 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,9 млн человек, свыше 616 тыс. умерли.

Теги
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