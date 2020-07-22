Володин поблагодарил врачей за мужество и труд в условиях пандемии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем выступлении на заключительном пленарном заседании весенней парламентской сессии поблагодарил медицинских работников за работу в условиях пандемии коронавируса, отметив эффективность здравоохранения в России.

"Давайте еще раз с вами сегодня выскажем слова благодарности врачам, медицинским работникам за их самоотверженный труд, мужество, за то, что они сделали все и делают это сегодня, спасая жизни людей", - обратился Володин к коллегам. По его словам, в тяжелейшей ситуации российская система здравоохранения показала себя эффективной.

В связи с этим Володин обратил внимание на необоснованную критику, которая в том числе звучит из-за рубежа. "Хочется ответить тем, кто критикует наше здравоохранение, зачастую приводя в пример здравоохранение в США, в европейских странах, - продолжил он. - Сегодняшний кризис показал, что наше здравоохранение более эффективно... наша система более устойчива к вызовам, это надо признать".

Он указал на то, что хотя медицина в США многого добилась, однако там от коронавируса умерли около 142 тыс. человек. "Смертность от инфекции выше в несколько раз, чем в нашей стране", констатировал Володин, уточнив, что 56% от числа погибших от вируса в США умерли дома, более 25% - в домах престарелых. "Совершенно очевидно, что во многом это происходит потому, что в США здравоохранение недоступно для рядового гражданина", - добавил Володин.

В связи с этим он подчеркнул актуальность поправки о доступной, качественной медицинской помощи, закрепленной в статье 72 Конституции РФ.