Основной фигурант дела Голунова просит прокуратуру возобновить дело против журналиста

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста. Об этом сам экс-полицейский заявил в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на продление ареста обвиняемым по делу.

"Я сейчас письма пишу в Генеральную прокуратуру с указанием нарушений и с просьбами возобновить уголовное преследование в отношении Голунова, которое, на мой взгляд, было незаконно и необоснованно прекращено", - сказал Ляховец. Ранее в ходе первого судебного заседания по вопросу о заключении под стражу он заявил, что у полицейских имелись основания подозревать Голунова в распространении наркотиков, однако он не уточнил подробности.

Басманный суд 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.