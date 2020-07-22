Центр образования на 720 мест откроют в чеченском городе Аргун к началу учебного года

ГРОЗНЫЙ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют к началу учебного года открыть новый центр образования им. Ахмата Кадырова на 720 ученических мест в городе Аргун, построенный в рамках реализации нацпроекта "Образование". Об этом журналистам сообщил министр образования и науки региона Идрис Байсултанов.

"Центр построен в рамках реализации национального проекта "Образование", [проекта] "Современная школа" в целях ликвидации трехсменного обучения в регионе. В нем смогут проходить обучение 720 детей. Строительство образовательной организации началось 5 февраля 2019 года. Открытие запланировано на начало учебного года", - сообщил он.

По проекту в новом центре образования предусмотрены административный корпус, два учебных корпуса для старших и один для младших классов, столовая, актовый и спортивный залы, библиотека, лабораторные помещения и учебные мастерские. Всего в регионе в 2020 году планируется построить 11 новых школ в рамках нацпроекта "Образование". По последним данным, в регионе 73 школы, где дети учатся в три смены.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.