Собчак грозят обязательные работы из-за пикетов в поддержку Ивана Сафронова

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили в отношении блогера Ксении Собчак протокол об административном правонарушении из-за ее участия в несанкционированной акции в поддержку обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, ей грозит штраф или обязательные работы. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Анри Цискаришвили.

"Сегодня в полиции был составлен административный протокол об участии в несанкционированной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП) в отношении Собчак, которую задержали во время одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова. Это произошло в ее и моем присутствии. Вину в данном правонарушении Собчак не признает", - сказал он.

По словам адвоката, дело об административном правонарушении в отношении его доверительницы рассмотрит Мещанский районный суд. Дата заседания пока неизвестна. По части 5 статьи 20.2 КоАП ей грозит административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.