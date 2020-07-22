В Кронштадте покажут видеопроекцию военных кораблей на День ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Видеоинсталляцию, рассказывающую историю военных кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов и членов их экипажей, покажут в Кронштадте в День Военно-морского флота - 26 июля . Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге.

"На фасаде районного дворца молодежи в формате видеомэппинга "оживут" фотографии военных кораблей. Начнется событие приблизительно в 22:00, - сообщили в пресс-службе. - Инсталляция будет включать два блока: историю подвигов русского флота и изображения кораблей, которые участвовали в Великой Отечественной войне".

В ОНФ отметили, что рядом с Кронштадтским дворцом молодежи напротив Якорной площади сохранилось граффити подводной лодки С-13, которое создали активисты петербургского отделения в 2016 году. "Изображение напоминает о подвиге знаменитого подводника Александра Маринеско и его команды", - отметили в отделении движения.

Онлайн-концерты в честь Дня ВМФ

Также в этот день в Санкт-Петербурге пройдет концертная программа "Под Андреевским флагом" в телевизионном онлайн-формате. В ней примут участие известные российские артисты, творческие коллективы Западного военного округа (ЗВО), в том числе Ансамбль песни и пляски ЗВО, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени композитора Александра Александрова и Центральный концертный образцовый оркестр имени Николая Римского-Корсакова Военно-морского Флота. "На концертах будут исполнены всенародно любимые песни о военных моряках, написанные как в советские годы, так и в современность, - сообщили в пресс-службе ЗВО. - Записи выступлений будут транслироваться в социальных сетях Минобороны РФ и средствах массовой информации".

Парад в День ВМФ

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. В этом году по требованиям Роспотребнадзора число его зрителей будет ограничено. К участию в Главном военно-морском параде планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. По случаю Дня ВМФ также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.