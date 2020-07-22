Глава Ростуризма рассказала об условиях кешбэка за туры по России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Возврат части средств можно будет получить за тур в любой регион России до конца 2020 года. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"В программе примут участие все регионы от Калининграда до Владивостока. При этом поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября", - сказала Догузова.

В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельно проживания, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, например на личном автомобиле, отметила она. "Программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года", - отметила глава Ростуризма.

Точная дата старта продаж туров по акции станет известна за неделю, уточнила Догузова. Возврат части средств за туры по России будет осуществляться непосредственно туристам на карту "Мир" в срок до пяти дней.

"Деньги будут автоматически начисляться на карточку "Мир" в срок до пяти дней. То есть выплату получит непосредственно турист. Те, у кого нет карточек "Мир", смогут быстро и совершенно бесплатно оформить их для покупки тура", - сказала Догузова. В программе смогут участвовать россияне, тур которых длится не менее пяти дней, при этом приветствуются межрегиональные маршруты, отметила она.

Сумма возврата зависит непосредственно от стоимости тура. "Туристу вернется 5 тыс. рублей за тур стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей; 10 тыс. рублей возврат составит за туры, которые стоят от 50 тыс. до 75 тыс. рублей; 15 тыс. рублей получат те граждане нашей страны, которые приобретут туры стоимостью от 75 тыс. рублей", - уточнила глава Ростуризма.