Инвалидность в упрощенном порядке с 1 марта была установлена 540 тыс. россиянам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Порядка 540 тыс. граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы, который предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности с 1 марта 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Нам удалось полностью исключить личное участие гражданина в прохождении Медико-социальной экспертизы в этот период (с 1 марта - прим. ТАСС). Временный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на шесть месяцев, если срок переосвидетельствования приходится на период с 1 марта до 1 октября. В общей сложности упрощенным порядком воспользовались свыше 540 тыс. человек", - передает пресс-служба Минтруда слова министра Антона Котякова на заседании комиссии при президенте РФ по делам инвалидов.

В Минтруде добавили, что порядка 155 тыс. человек признаны инвалидами впервые, а 385 тыс. граждан инвалидность продлена автоматически или на основании документов.

"Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро Медико-социальной экспертизы. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она продлевалась автоматически вместе с программой реабилитации", - добавили в Минтруде.